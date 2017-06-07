（中央社記者劉麗榮台北7日電）總統府發言人林鶴明今天表示，政府推動能源轉型的目標是「2025非核家園」，沒有改變也沒有跳票，政府提出前瞻基礎建設中的綠能建設，盼帶動國內相關產業發展。



原能會昨天審查同意核二廠1號機起動運轉。國民黨智庫日前質疑，民進黨政府力倡反核，根本是選前騙票口號。



談到核能議題，林鶴明今天指出，政府推動能源轉型的目標，就是「2025非核家園」。也就是在2025年，台灣不再依賴核電。這個目標從沒有改變，更遑論跳票。



林鶴明說，核電廠不延役，加速推動綠能發展和能源結構改革，創造供電的穩定，這些都按照計畫進行中，沒有跳票的問題。反倒是國民黨應該好好思考，過去8年浪費了多少時間，讓綠能發展提停滯不前。政府推動非核家園的目標沒有改變，政府團隊正依照目標前進，口水並無法促進能源轉型。



林鶴明指出，非核家園的落實，是國家明訂於環境基本法中的政策目標，為落實這樣的目標，新政府上任後，全力推動能源結構轉型等重大改革工作，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正等。相關工作推動過程中，也歡迎各界的集思廣益，落實非核家園的目標。



林鶴明進一步表示，政府所提出的「前瞻基礎建設」中的綠能建設，目標就是要補足未來綠能發展所需的基礎建設、技術驗證等缺口，希望建構能源內需市場，帶動國內相關產業發展與創新，打造台灣成為亞洲綠能產業發展的重要據點。



他說，如果國民黨也重視非核家園的推動，就更應該儘快通過「前瞻基礎建設」特別條例的審議。1060607