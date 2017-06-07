（中央社記者趙麗妍台中7日電）針對兩岸關係，台中市長林佳龍今天表示，各種口號都不能表達完整的兩岸關係，必須「少說多做」建立彼此信任感，不管立場都必須「知中」，不卑不亢態度，才能建立長久關係。



台中市議會今天召開第2屆第5次定期會，台中市議員吳顯森今天表示，六都市長陸續發表對兩岸關係的看法，他詢問林佳龍對兩岸關係看法如何。



林佳龍表示，各種簡化的「口號」都不能表達完整的兩岸關係，也不能當作前提強迫對方接受，因此若要透過口號或政治領袖搭建關係，兩岸關係就會走不出迷宮也無法長久，因此必須另闢道路。



林佳龍指出，不管立場要親中、和中、反中，首先都必須「知中」，知道中國大陸在政治、經濟、社會、文化上的情況，先知己知彼，才能發展建設性關係，「少說多做比較重要。」



他也說，兩岸的交流必須多點同理心，避免言語上的刺激，並秉持互惠精神，在尊重與對等，兼顧彼此的尊嚴與利益下，透過實際的交流中累積信任感，存異求同，極大化交流的範圍，而透過城市與城市之間的互惠交流，也可搭建由下而上的兩岸關係。1060607