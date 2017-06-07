蔡總統盼川普政府依法提供國防協助中央社 (2017-06-07 16:13)
（中央社記者呂欣憓台北7日電）總統蔡英文今天表示，維護台海及區域和平穩定是台美共同目標，台灣除了持續向美採購防禦性武器，也將加強發展國防產業，希望川普政府能依據台灣關係法及六項保證提供協助。
蔡總統今天上午接見美國智庫「國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research，NBR）學者專家訪問團」。蔡總統致詞時感謝洛克里爾上將（Admiral Samuel Locklear）過去在美軍太平洋司令任內，支持台美兩軍加強交流，也謝謝國家亞洲研究局一直以來對台灣的堅定支持。
蔡總統指出，台灣關係法立法至今已38週年，為台美交往建立了法律架構，也確保兩國關係全方位的發展。在這個堅實的基礎上，她期盼台美合作，共同推動更進一步的夥伴關係，包括更具策略性的區域安全合作、更廣泛的經貿往來，以及更堅實的互信。
在安全合作方面，蔡總統表示，維護台海及區域和平穩定，是台美共同的目標；台灣除了持續向美國採購適當防禦性武器，也將加強發展國防產業，希望川普政府能依據台灣關係法及六項保證來提供協助。
蔡總統進一步表示，台灣將在區域及全球安全事務上，扮演更積極的角色，做為美國可靠的夥伴，台灣將持續共同維護區域及全球安全。
在經貿交流方面，蔡總統表示希望更進一步深化台美貿易關係，使雙方貿易與經濟往來更暢旺，且能為兩國經濟共創雙贏。
蔡總統也提到，雖然今年台灣沒有獲邀參加世界衛生大會，但美國與其他理念相同國家堅定不移的支持，是對台灣國際醫療貢獻的最大肯定，也凸顯台灣是國際社會不可或缺的夥伴。
蔡總統強調，台灣希望持續對國際社會做出貢獻，也期待與美國在既有的雙邊及多邊架構下，加強在反恐、公共衛生、數位經濟、人道援助、以及婦女賦權等領域的合作，讓台美雙方、區域及全球都能夠受惠、有更進步的發展。1060607
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