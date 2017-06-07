中央委員延選提案 通過與否14日決定中央社 (2017-06-07 16:11)
（中央社記者謝佳珍台北7日電）國民黨主席交接陷僵局，部分中常委提案將中央委員與中常委選舉延到全代會後舉行，黨主席洪秀柱裁示，根據議事規則第7條送請相關單位研究後，於6月14日中常會確定通過。
洪秀柱說明，今天沒有通過，「確定通過與否下週決定」。
國民黨主席5月20日已完成改選，黨主席當選人吳敦義陣營與洪秀柱陣營為了是否提前交接及中央委員提名權、中央委員與中常委選舉是否延到8月20日全代會後等議題，爭執不休。
國民黨中常委李德維、姚江臨等26名中常委連署將在中常會提案，將7月8日中央委員選舉、7月29日中常委選舉延到全代會之後舉行，要求洪秀柱依黨章規定行事，避免違法爭議，進而影響選舉效力。
在中常委輪番發言後，洪秀柱裁示，謝謝大家對她的期許，且對事情的看法都做清楚明白分析；根據議事規則第7條，本案同意依提案原則送請相關單位和提案人共同詳加研議後，於6月14日中常會確定通過。1060607
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