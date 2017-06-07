美公布中共軍力報告 府：強化自我防衛中央社 (2017-06-07 16:06)
（中央社記者劉麗榮台北7日電）美國國防部公布「中國軍力報告」，並表示反對兩岸任何一方片面改變現狀。總統府發言人林鶴明今天指出，感謝美方長期信守「台灣關係法」，台灣將持續強化自我防衛力量。
美國表示，反對兩岸任何一方片面改變現狀且「不支持」台灣獨立；美國將根據台灣關係法、提供台灣維持足以自衛的防禦性物品與服務。
林鶴明指出，感謝美國長久以來對「台灣關係法」的信守，並持續在國防方面等各領域提供台灣最堅實的協助。
林鶴明說，作為亞太區域中的一員，面對國家安全與區域穩定的各項挑戰，台灣有決心，會持續強化台灣的自我防衛力量，以維護自由民主與國人福祉，確保區域的和平穩定。1060607
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