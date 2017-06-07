（中央社記者顧荃台北2017年6月7日電）行政院秘書長陳美伶今天表示，新竹、苗栗等6縣市新增受理同性伴侶註記，全國還有5縣市未開放，內政部將修改戶政系統，預計7月起可跨縣市查詢，戶籍遷徙也會跟著異動。



大法官5月24日做出釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻是違憲，要求2年內修法。陳美伶上午召開跨部會「同性婚姻法制研議專案小組」，討論同性婚姻法制化事宜。



陳美伶下午受訪表示，今天會中也有討論目前戶政機關受理同性伴侶註記狀況，5月底前已有台北市、高雄市等11個縣市辦理。內政部在5月26日發函給未辦理的縣市，截至6月6日止，新增新竹市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、金門縣及連江縣等6縣市受理同性伴侶註記，全國累計達17縣市辦理。



陳美伶說，目前尚有花蓮縣、台東縣、雲林縣、基隆市和澎湖縣未開辦同性伴侶註記，如果仍不願辦理，內政部會協調鄰近縣市或直轄市辦理跨區註記。



她表示，過去同性伴侶註記方式採「所內註記」，資料僅有戶政人員可以查閱，是否重複不得而知，且無法因遷徙而異動，內政部將更新作業系統，改以「非所內註記」方式處理，預計7月起同性伴侶註記可跨區查詢，註記者若遷徙戶籍，戶政資料也會跟著異動。