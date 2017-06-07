吳中天楊子姍婚紗照曝光 電影團隊操刀中央社 (2017-06-07 15:54)
（中央社記者江佩凌台北7日電）台灣男星吳中天2年前和中國大陸女星楊子姍登記結婚，今天透過經紀公司宣布10日將舉辦婚禮，婚紗照也一併曝光，由電影團隊操刀，畫面浪漫唯美。
吳中天和楊子姍婚紗照多以電影院為背景，經紀公司表示，因為電影院對兩人來說是最具意義的地方，一個是演員，一個是演員兼導演，兩人都熱愛電影，所以首選地點即選在電影院裡拍攝婚紗。
婚紗照於去年底在台北拍攝，由電影「重返20歲」和「天亮之前」的班底操刀，場景和燈光都是依電影規格拍攝，2人互動畫面相當浪漫唯美。
從兩人曬婚戒到舉辦婚宴，時間隔了兩年之久，吳中天透過經紀公司表示，這段期間兩人一直忙於工作，舉辦婚禮的過程無論從細節、設計、到婚紗照，都想要親自參與，其實都是按照2人的節奏。
經紀公司表示，婚宴場地辦在文華東方酒店，當天受邀的賓客名單尚未透露，只表示主要邀請長輩親友到場。1060607
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