巴黎鐵塔前高空滑行 體驗網球擊出速度中央社 (2017-06-07 15:52)
（中央社記者曾依璇巴黎7日專電）法國網球公開賽進入最後階段，配合賽事高潮，贊助商在艾菲爾鐵塔前搭起長約800公尺的高空滑索供遊客體驗，滑行速度幾乎與一顆被擊出的網球差不多。
穿戴好安全裝備的遊客，從距離地面約115公尺高的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）第2層出發，藉著一條滑索，在戰神廣場（Champ de Mars）上空滑行，抵達相隔800公尺遠的廣場另一端，高度差約100公尺。
滑行速度達每小時90公里，幾乎和一顆網球被擊出的時速差不多。
根據贊助商上傳Youtube的影片，滑行時間約一分鐘，沿途可俯瞰半個巴黎的景色。
這項活動是配合法國網球公開賽（Roland-Garros）舉辦，於6月5日到11日開放上網抽籤，抽中的民眾可免費參加，抽籤活動已截止，但現場還有一些機會供臨時前往的人試試運氣。1060607
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