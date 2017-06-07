（中央社記者呂欣憓台北7日電）副總統陳建仁今天表示，台灣無法參加日前的世界衛生大會（WHA），這相當荒謬；因為政治的理由，台灣受阻而無法取得最新的醫療資訊，造成全球防疫網絡的危險缺口。



陳副總統今天上午接見2017國際青年菁英領袖研習班學員，他致詞時表示，最近台灣發生許多大事，例如司法院最近針對同性婚姻的釋憲、前幾天的極端氣候等；大家想必也多少瞭解到台灣在外交處境上所面臨的挑戰，日前的世界衛生大會，台灣無法參加，這相當荒謬。



陳副總統說，自1996年以來，台灣已提供全球80餘國60億美元的醫療與人道協助，已協助20餘國推動重大疾病的預防與治療計畫，自2006年以來，台灣已派遣超過100個行動醫療團，服務20餘國共15萬多人。



陳副總統說，儘管如此，卻因為政治的理由，台灣受阻而無法取得最新的醫療資訊，無法與世界分享台灣的經驗和知識，造成全球防疫網絡的危險缺口。



不過陳副總統慶幸並感激獲得美國與加拿大等國的支持，台灣與這些國家間當然有很多共同的商業與安全利益，但真正凝聚大家的是共同的價值觀，例如自由、民主、人權以及多元化；台灣歷經過長期的奮鬥，很多人犧牲了生命，台灣人才能享有今日的自由，所以特別能體會這些共同的價值觀。



陳副總統說，展望未來，大家能為彼此及世界做的最好事情是，讓更多年輕人交流互訪，如此一來年輕人就能激發新創意，合作完成計畫，或者只是一起出遊。



陳副總統最後表示，有抱負的年輕領導者聚在一起時，好事往往會發生；他恭喜在座學員完成了兩星期的研習課程，也希望各位返國後，能分享在台灣期間的所見所聞。1060607