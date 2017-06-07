作者：編輯部

（圖片來源為Pixabay）

近日中東國家相繼宣布與卡達斷交，繼沙烏地阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯聯合大公國、利比亞、葉門及馬爾地夫等國家以卡達支持恐怖組織、破壞區域穩定等理由宣布與卡達斷交後，模里西斯也於昨日宣布與卡達斷交，此外，約旦也於今天表示降低與卡達的外交層級。

對此，卡達政府否認相關指控，認為斷交的決定「毫無根據」，並強調是被駭客的網路犯罪嫁禍，呼籲進行開放且坦承的對話以解決危機。

卡達的斷交風波越演越烈，美國總統川普也在推特上表示「很高興與沙烏地阿拉伯等國家的會面有了成果，他們說會對資助極端主義者採強硬路線，而所有談論都指向卡達。」也強調或許這將是終結恐怖主義結束的開始。

願扮和事佬協助解決危機

土耳其日前出面喊話，呼籲各國間應優先考慮對話，也表示已準備協助化解卡達與其他國家間的爭端，願意對卡達提供支援。

綜合媒體報導，科威特元首則於5日晚間致電給卡達國王，希望他延後發表有關這場危機的全國演說，以便有時間解決危機；科威特元首也已前往沙烏地阿拉伯舉行會談，協助調解這場中東外交危機。