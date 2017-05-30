▲馮迪索（右）貼出與蓋兒加朵的合照，甜喊：「以妳為榮！」（圖／翻攝自馮迪索IG，2017.06.07）

以色列女星蓋兒加朵近日主演的電影《神力女超人》熱映，性感模樣瞬間爆紅。曾一起合作《玩命關頭》電影的藝人朋友紛紛力挺，「唐老大」馮迪索也貼出兩人合照，喊話「以妳為榮」，讓粉絲直呼超甘心。

蓋兒加朵之前曾在《玩命關頭》中飾演反派的手下，最後改邪歸正，還與電影中的韓哥發展出戀情，角色領便當時還有影迷大呼不捨。這次在《神力女超人》中女力爆發，性感又堅強的模樣深植人心，才上映就好評不斷。一起合作過的《玩命關頭》演員群們也在社群平台上友情聲援，展現「一家人」的好感情。

▲蓋兒加朵因飾演「神力女超人」黛安娜而爆紅。（圖／華納兄弟，2017.05.30）