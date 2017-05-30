《神力女超人》熱映 馮迪索甜喊「以蓋兒加朵為榮」NOWnews今日新聞 (2017-06-07 15:32)
以色列女星蓋兒加朵近日主演的電影《神力女超人》熱映，性感模樣瞬間爆紅。曾一起合作《玩命關頭》電影的藝人朋友紛紛力挺，「唐老大」馮迪索也貼出兩人合照，喊話「以妳為榮」，讓粉絲直呼超甘心。
蓋兒加朵之前曾在《玩命關頭》中飾演反派的手下，最後改邪歸正，還與電影中的韓哥發展出戀情，角色領便當時還有影迷大呼不捨。這次在《神力女超人》中女力爆發，性感又堅強的模樣深植人心，才上映就好評不斷。一起合作過的《玩命關頭》演員群們也在社群平台上友情聲援，展現「一家人」的好感情。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
斜揹 媽媽包．美國JuJuBe媽媽包．MUMUI 媽媽包 防水．時尚媽媽包．亮橘色 媽媽包．多功能 防水 媽媽包．費雪 媽媽包．cath kidston 媽媽包．epachi 媽媽包．超輕量媽媽包．後背媽媽包．Hanna Hula 媽媽包．Hello Kitty 媽媽包．斜背媽媽包．winghouse 媽媽包．時尚 媽媽包．B.P. 媽媽包．Hoppop 餐椅媽媽包．skip hop 媽媽包．JUJUBE 媽媽包．大容量 媽媽包．okiedog 媽媽包．JoyBaby 媽媽包．輕量媽媽包．媽媽包 分隔袋．肩揹 媽媽包．COACH 媽媽包．BESIDE-U 媽媽包．Lesportsac 媽媽包．可愛 媽媽包
- Rebecca Minkoff JULIAN 銀釦荔紋牛皮後背包(中/酒紅色)
- EPSON 原廠標準碳粉匣 S050709（M200DW/M200DN）
- Edifier C2X 漫步者 低音愛好者 三件式喇叭
- 泰仕TES 三相電力分析儀 TES-3600B
- CommView for WiFi VoIP (網路監控) 單機版 (下載)
- 【B&G】OL微笑口袋百搭二用包(蔚海藍)
- 【TISSOT】Dressport 三眼計時腕錶-玫瑰金/白(T05021736112
- Finale v25 (樂譜繪製) 商業版 單機版 (下載)
- TEV 藍芽/CD/USB/SD雙頻無線擴音機 TA680B-2
- HITACHI日立SF240XWVCH(香檳金) 24公斤尼加拉飛瀑變頻洗
陳艾琳坦承離婚前曖昧Alex 自認「這點是我不對」【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
歐陽娜娜顛覆形象 演青樓女子戀李淳【NOWnews今日新聞】
林逸欣拍《甘味》摔傷 骨盆斷裂休養半年【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》