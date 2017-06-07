去年世界大賽冠軍小熊終於找回王者風範，今天在面對馬林魚的比賽中，靠著Anthony Rizzo的3分砲，加上賽揚強投Jake Arrieta的好投帶領下，小熊以10：2大勝馬林魚，奪下5連勝，在國聯中區以.001的勝差領先釀酒人。

此役馬林魚帶著1分領先到4局結束，小熊直到5局下才找到突破口，由 Rizzo的3分砲吹起進攻號角，接著Jason Heyward的二壘安打為小熊再下一城，風城軍反倒取得3分領先。

不過小熊沒有打算就此罷手，7局下再發動一輪猛攻，Heyward、Javier Baez和Jon Jay都敲出二壘安打，小熊在這局又灌進6分，終場以8分差擊敗馬林魚，拿下5連勝。

球隊近況正旺，小熊隊總教練Joe Maddon表示，休息室的感覺不一樣了，自從我們回到主場後，這些球員們，開始重溫兩年前的感覺，這是相當好的事情。

Rizzo這場比賽敲出平個人本季最高的4分打點，他說：「Locke大約落在89到91英里，你必須等待，等到他的變速球通過本壘板時，不用想太多，只要揮出去就好了。」

Arrieta為小熊主投6局，被敲2支安打失2分都是自責分，送出5次三振和3次保送，賽後防禦率降至4.46收下本季第6勝（4敗）；而馬林魚先發投手Jeff Locke則是投了4.2局被敲4支安打，失4分有3分是自責分，吞下本季首敗（0勝）。