陳喬恩樂當安以軒伴娘 甜曬鎖骨放雞蛋有夠狂NOWnews今日新聞 (2017-06-07 15:47)
安以軒在6日於夏威夷舉辦婚禮，浪漫下嫁澳門德晉集團CEO陳榮煉。其中以「安氏企業」為首的10位伴娘，更被讚是「最正伴娘團」，其中陳喬恩更是伴娘團中最閃亮的焦點，而她也於微博俏皮PO出在鎖骨放上雞蛋的照片，不少網友驚呼：「根本就是超逆天鎖骨。」
陳喬恩在微博透露看著好姊妹安以軒，走向陳榮煉的時候，心情相當激動，「妳說妳找到了一個把妳變成貓貓的人，那一刻我們都哭了。」看著好友幸福出嫁模樣，陳喬恩更感性表示：「這一刻整個宇宙都在為你們開心」。談到順利接到新娘捧花，陳喬恩開心地對安以軒喊話：「捧花直直的飛過來了哎，妳說妳是不是有超能力。」全文流露出對安以軒的深深祝福，好姊妹之情溢於言表。
陳喬恩更曬出許多張安以軒幸福出嫁的照片，與網友一同分享閨密浪漫的婚禮，也俏皮PO出將雞蛋放在鎖骨上的照片，逗樂不少網友，更有網友希望接到捧花的陳喬恩，能早日找到真命天子！
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