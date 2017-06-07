韓國夯團BIGBANG成員T.O.P在昨日傳出服藥過度陷入昏迷，送至醫院加護病房至今已超過24小時仍意識不清，期間警方與他家屬說法不一，前者表示T.O.P處於沉睡狀態，生命並無大礙，卻遭他母親反駁，淚訴說兒子正帶著氧氣罩依舊無意識，氣憤警方說法與事實相差太大。

消息傳出後，T.O.P所待的院方在下午四點（台灣時間3點），與他家屬協商後，由主治醫生及兩位教授招開近半小時的記者會，對外解釋他目前健康狀況，表示T.O.P在6月6日12點34分左右（韓國時間），被三個人抬入醫院，隨後進行檢查時，發現他對外來的刺激沒有反應，血壓上升極快以及脈搏、呼吸出現不穩定的現象，所以院方當下採取應急措施，判斷T.O.P當時處於危險狀態。

隨後，主治醫師表示，T.O.P漸漸對刺激有反應，但很微弱，至於意識根據年齡判斷不一，但一周內能清醒，而在他瞳孔檢查時，對光無太大反應，目前呼吸稍微困難，不過情況好轉中。