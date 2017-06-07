長榮航空機器人服務進化快 首創登機證掃描中央社 (2017-06-07 15:50)
為便利旅客搭機，長榮航空推出的「人形機器人Pepper」升級版（中）7日亮相，並提供全球首創的登機證掃描新功能，讓旅客輕鬆掌握最新資訊。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年6月7日
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