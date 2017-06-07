Nokia旗艦手機規格疑似曝光 跑分不小心留下蹤跡NOWnews今日新聞 (2017-06-07 15:15)
高通 S835 晶片如同旗艦手機代號，目前有三星 S8 、 Sony Xperia XZ Premium 、小米6、 HTC U11 ，每台手機都展現高效能，獲得相當好評價，外傳 Nokia 旗艦手機Nokia 9也會使用相同晶片，外傳規格悄悄出現在手機跑分軟體。
HMD 取得 Nokia 品牌授權，推出 Android 系統手機Nokia 3、5、6，日前台灣上市NOKIA 6，使用高通 S430 晶片，螢幕 5.5 吋，強調採用原生作業系統，外界不斷謠傳，將會有高階旗艦機 Nokia 9 發表，搭配 S835 晶片。
外媒流出一張 App 截圖，手機編號 Nokia TA-1104 ，由於處理晶片正好是S835，因此引起猜測，恐怕就是Nokia 9，規格疑似螢幕解析度 1440x2560 ，兩個 1300 萬畫素鏡頭，暫存記憶體 4GB ，內存空間 64GB ，但相關訊息目前都是猜測。
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