深田恭子情定龜梨和也 年底將結婚中廣新聞網 (2017-06-07 15:10)
日本女星「深田恭子」與男星「龜梨和也」，傳出因為拍日劇「愛上女老師」而相戀。這段女大男小，相差三歲的姊弟戀，可能會在今年十一月，修成正果，龜梨和也要把深田恭子娶進門了。
日本媒體報導指出，今年四月，龜梨和也與好友聚會時，帶著深田恭子一起去，並且還公開介紹深田恭子說，深田恭子「是他的未婚妻」，完全不掩飾兩人的關係。
報導說，深田恭子也多次表示，她希望自己能夠在「四捨五入還能算是三十歲的時候」結婚，而深田恭子今年十一月就要滿三十五歲了；因此，媒體預測，深田恭子很可能在今年十月，拍完電視劇之後，在十一月二號，她三十五歲生日之前，嫁給小她三歲，現年三十一歲的龜梨和也。
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