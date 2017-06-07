TOP目前狀態受到關註 院方7日將舉行發布會Wow!NEWS新聞網 (2017-06-07 14:09)
bnt新聞訊 韓國男團BIGBANG成員TOP目前所在醫院方面將於7日下午舉行發布會，對TOP目前的情況進行說明。
TOP於6日因過量服藥導致昏厥而被送入醫院重癥監護室。對於TOP目前的狀態，院方表示處於深度睡眠狀態，而TOP家屬方面則表示目前尚無意識，情況危險。醫院方面7日對外表示：“將於7日下午4時左右舉行發布會，對TOP目前的情況進行具體說明。”
另外，TOP近日被檢方以吸食大麻嫌疑提起不拘留起訴，昨日突然因過度服藥昏厥被緊急送醫。王容/文 bnt新聞DB/圖
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