



bnt新聞訊 韓國男團BIGBANG成員TOP目前所在醫院方面將於7日下午舉行發布會，對TOP目前的情況進行說明。





TOP於6日因過量服藥導致昏厥而被送入醫院重癥監護室。對於TOP目前的狀態，院方表示處於深度睡眠狀態，而TOP家屬方面則表示目前尚無意識，情況危險。醫院方面7日對外表示：“將於7日下午4時左右舉行發布會，對TOP目前的情況進行具體說明。”





另外，TOP近日被檢方以吸食大麻嫌疑提起不拘留起訴，昨日突然因過度服藥昏厥被緊急送醫。王容/文 bnt新聞DB/圖









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