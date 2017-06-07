



bnt新聞訊 韓國男團JYJ成員金在中有望回歸熒屏。







7日，金在中所屬經紀公司方面表示“金在中確實收到了四集電視劇「透明人」的出演提案，目前正在討論中”，“由於現在還是協商階段，所以尚未確定”。「透明人」講述了知名攝影家與他離開人世前最後愛過的女人的緣分由孫子和孫女延續的故事，金在中有望在劇中飾演攝影家的孫子，作為人權律師的他將為了揭開爺爺的秘密而挺身而出，令人期待。





另外，金在中在去年年末正式結束了一年零九個月的服役。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』