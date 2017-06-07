嚴智苑確定出演「操作」女主角 飾最年輕女檢察官Wow!NEWS新聞網 (2017-06-07 14:16)
bnt新聞訊 韓國演員嚴智苑將出演SBS電視臺新劇「操作」的女主角。
7日，嚴智苑所屬經紀公司向媒體表示“嚴智苑確定出演新劇「操作」”，“劇本排練或首次拍攝目前還尚未進行，預計將於本周內開始”。「操作」講述了想要揭發社會不正之風真相的記者之間發生的故事，嚴智苑將在劇中飾演在司法研修院以第一名畢業的最年輕女檢察官權素拉，令人期待。
另外，「操作」將接檔「我的野蠻女友」於7月播出，演員南宮珉、劉俊相、全慧彬均已確定出演。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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