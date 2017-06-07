



bnt新聞訊 韓國男團BEAST出身張賢勝將在退出組合後首次與粉絲們見面。







7日，CUBE娛樂方面向媒體表示“張賢勝確定於7月8日舉辦SOLO粉絲見面會”，“回歸日期目前還尚未確定”。此前，CUBE娛樂曾透露，張賢勝目前正在以7月初發行新專輯為目標進行準備中，繼2015年後時隔兩年的SOLO回歸令人期待。





另外，張賢勝在去年4月退出了組合BEAST，BEAST出身尹鬥俊、李起光、孫東雲、龍俊亨、梁耀燮則離開了CUBE娛樂，並在成立新公司後以Highlight的組合名開始了全新的活動。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖





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