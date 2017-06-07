



bnt新聞訊 韓國歌手黃致列追加公開首張迷你專輯「Be ordinary」的概念照。







7日上午，經紀公司HOW娛樂通過官方SNS公開了黃致列首張迷你專輯的第二波概念照。在公開的照片中，黃致列敞開的白襯衫下露出的肌膚營造出了性感的氛圍；像趴在地板上凝視著某處的憂傷目光也令人印象深刻；而站在鏡子前的強勢目光也更加增添了性感的氣息。此次與之前公開的浪漫男友概念照完全不同，黃致列性感的男性魅力直擊女心。





另外，黃致列將於13日下午6點（韓國時間）公開首張迷你專輯「Be ordinary」，正式展開活動。 吳婧怡/文 HOW娛樂/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』