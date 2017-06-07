NCT 127成員個人預告照公開 雙風格引期待Wow!NEWS新聞網 (2017-06-07 14:17)
bnt新聞訊 7日，韓國男團NCT 127通過官方平臺公開了成員泰容、道英、WINWIN的個人預告照。
在公開的個人預告照中，呈現出的兩種風格吸引視線。NCT 127此次將攜迷你三輯「NCT #127 CHERRY BOMB」回歸，主打歌「Cherry Bomb」是一首嘻哈&都市風格的歌曲，成員們將展現各自獨具個性的Rap、唱功以及強勢表演，並同時表現出性感又強勢的魅力。而值得一提的是，成員MARK和泰容繼上張專輯後還再次參與了新曲的Rap制作，引發了粉絲的期待。
另外，NCT 127將於14日發行迷你三輯「NCT #127 CHERRY BOMB」。 吳婧怡/文 SM娛樂/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
陳艾琳坦承離婚前曖昧Alex 自認「這點是我不對」【NOWnews今日新聞】
名家論壇》柯志遠【NOWnews今日新聞】
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
歐陽娜娜顛覆形象 演青樓女子戀李淳【NOWnews今日新聞】
林逸欣拍《甘味》摔傷 骨盆斷裂休養半年【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》