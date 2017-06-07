



bnt新聞訊 7日，韓國男團NCT 127通過官方平臺公開了成員泰容、道英、WINWIN的個人預告照。







在公開的個人預告照中，呈現出的兩種風格吸引視線。NCT 127此次將攜迷你三輯「NCT #127 CHERRY BOMB」回歸，主打歌「Cherry Bomb」是一首嘻哈&都市風格的歌曲，成員們將展現各自獨具個性的Rap、唱功以及強勢表演，並同時表現出性感又強勢的魅力。而值得一提的是，成員MARK和泰容繼上張專輯後還再次參與了新曲的Rap制作，引發了粉絲的期待。





另外，NCT 127將於14日發行迷你三輯「NCT #127 CHERRY BOMB」。 吳婧怡/文 SM娛樂/圖





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