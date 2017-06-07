



bnt新聞訊 韓國男團WINNER成員宋旻浩將變身“藝能看護者”。







在將於今晚播出的JTBC電視臺綜藝節目「請給一頓飯Show」中，搞笑藝人鄭亨敦和WINNER成員宋旻浩將作為飯友出演，與奎東兄弟在京畿道華城市東灘洞挑戰一頓飯。在近日進行的節目錄制中，宋旻浩和姜虎東展現了完美的合作。





姜虎東先說道“我們是旻Ho東，連名字都是一個”，毫無保留地表達出了對宋旻浩的信賴。宋旻浩則為了報答姜虎東而對他的一刻不停積極地作出了回應。看到此處的李京奎和鄭亨敦則表達了對宋旻浩的心疼，“好可憐，真是藝能看護者”。





之後，鄭亨敦與李京奎在一起拍攝的途中，當檢查彼此的藥品時還達成了意想不到的共識。兩個人自然而然地開始分享醫學知識，姜虎東聽到兩人的對話後卻突然插話道“MRI是什麽”，而聽到這個提問的宋旻浩則立刻信心十足地回答道“不知道嗎？My，Respect，I Love You”，引發了現場一陣爆笑。





另外，鄭亨敦和宋旻浩的一頓飯挑戰記將於7日晚10點50分（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 JTBC/圖





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