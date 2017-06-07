李宗泫孔升妍合作新網劇 9日面向全球公開Wow!NEWS新聞網 (2017-06-07 14:18)
bnt新聞訊 韓國組合CNBLUE成員李宗泫和演員孔升妍合作的網劇「My Only Love Song」將通過Netflix在全世界公開。
7日，制片公司FNC ADD CULTURE表示，「My Only Love Song」將於9日零時（韓國時間）通過Netflix在包括韓國在內的全球範圍內公開。除韓國以外的其他國家將於以太平洋時區為標準的零時公開，除巴西以外的拉丁美洲則將於7月1日公開。「My Only Love Song」是李宗泫和孔升妍在出演「我們結婚了」後時隔一年再會的作品，演員朴柱亨、安普賢、金妍書、組合FTISLAND成員李在真也將加盟該劇，令人期待。
另外，事前制作電視劇「My Only Love Song」講述了目中無人的頂級明星宋秀貞（孔升妍 飾）穿越到過去，與只知道錢的溫月（李宗泫 飾）相遇後發生的故事。 吳婧怡/文 FNC ADD CULTURE/圖
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