



bnt新聞訊 韓國JTBC電視臺新劇「青春時代2」的五人幫陣容公開。







演員韓藝璃、韓勝妍、朴恩斌、智友、崔雅拉確定出演「青春時代2」。韓藝璃飾演鐵娘子尹真明，韓勝妍飾演戀愛傻瓜鄭藝恩，朴恩斌飾演女版申東燁宋智媛，智友飾演特級小心眼劉恩在，崔雅拉則飾演新搬進Share House的高個子趙恩。





「青春時代2」是「青春時代」一年後的續集。突然前往中國的尹真明成功就業，約會暴力的受害者鄭藝恩也休學了一年，比起就業更著急戀愛的宋智媛依舊是母胎單身，在學校里遇見了初戀的劉恩在也經歷了失戀的悲傷，令人期待。





另外，「青春時代2」將接檔「有品位的她」於8月末播出。 吳婧怡/文 各經紀公司/圖

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