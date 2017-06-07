（中央社記者邱俊欽、管瑞平桃園機場7日電）為便利旅客搭機，長榮航空推出的「人形機器人Pepper」升級版今天亮相，並提供全球首創的登機證掃描新功能，讓旅客輕鬆掌握最新資訊。



長榮航空今天在桃園機場發表最新的「人形機器人Pepper」升級版，旅客未來可以陸續在桃園機場貴賓室、松山機場劃位櫃檯前，體驗這項全新的進化服務。



長榮航空公司副總經理葉時忠表示，在長榮航空與沛博科技研發團隊的努力下，多才多藝的Pepper經過內部訓練後更加聰明，無論是使用中文、英文或日文，都能體驗全國首創的掃瞄登機證功能。



Pepper所提供的即時資訊多元且快速，包括登機時間、登機門、甚至連步行至登機門的時間也能快速計算，同時也會介紹桃園機場的各項服務設施、免稅商店、美食廣場及育嬰室，讓飛行旅程樂趣倍增。不少旅客感受相當好奇，搭機前不忘了與Pepper留下難忘的照片。



長榮航空指出，機器人及人工智慧為全球產業趨勢之一，長榮航空在Pepper上線後獲得旅客喜愛，至今短短半年，總互動人次多達3萬人次；未來也將積極增加聊天資料庫的範圍，實現消費者對Pepper隨想聊天的情境。1060607