（中央社記者吳家豪台北7日電）雲端遞送平台Akamai發表2017年第1季網際網路現狀報告，台灣平均連線速度季增7.9%、年增14%，全球排名從2016年第4季的第19名躍升至第16名，在亞太區仍維持第5名。



Akamai今天發表《2017年第1季網際網路現狀報告》。報告根據從Akamai智慧型平台（Akamai Intelligent Platform）上所收集到的資料，分析重要的全球網際網路統計數據，其中包括連線速度、寬頻採用現況指標、重大網路中斷、IPv4 位址耗盡情形與IPv6的採用率現況。



報告指出，第1季全球平均連線速度較2016年同期上升15%，達7.2 Mbps（每秒百萬位元），和2016年第4季相比季增2.3%。



南韓平均連線速度和2016年第4季相比季增9.3%，速度從26.1 Mbps提升到28.6 Mbps，依然穩居全球之冠，與2016年同期相較減少1.7%。第2、3名則依然由挪威、瑞典奪得，平均連線速度分別為23.5 Mbps與22.5 Mbps。



在行動連線能力評比方面，英國以26 Mbps的平均行動連線速度依然穩居全球之冠，委內瑞拉2.8 Mbps位居末位。



台灣在2017年第1季連線速度微幅上升，平均連線速度由2016年第4季的15.6 Mbps增加為16.9 Mbps，季增7.9%，年增14%，全球排名從2016年第4季第19名躍升至第16名，在亞太區仍維持第5名。



此外，2017年第1季台灣平均連線速度依然超過10 Mbps，與南韓、香港、日本、新加坡、泰國、紐西蘭、澳洲同為亞太區平均連線速度超過10 Mbps的「高速寬頻」門檻的國家或地區。



而在15 Mbps寬頻採用率（亦即4K支援度，4K-ready）方面，台灣採用率從2016年第4季33%提升至38%，全球排名從2016年第4季的第23名前進至第19名，亞太區排名下滑1名至第6名。



在行動連線能力排名方面，台灣以13.0 Mbps的平均行動連線速度和紐西蘭並列亞太區第3名，低於澳洲（15.7 Mbps）、日本（15.6 Mbps）。1060607