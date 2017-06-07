三星 S8 系列推出大獲好評，出貨量不斷增加，但仍然有一群死忠消費者按兵不動，等待三星另一款旗艦 Note 8 現身，社群網站 Twitter 流出一張疑似 Note 8 概念圖，恐怕是第一支三星雙鏡頭手機。

在疑似 Note 8 概念圖可看到，雙鏡頭很可能採用直向，並且沒有指紋辨識器，正面螢幕占比再加大，能夠研判 Note 8 很可能讓螢幕結合指紋辨識，日前曾經謠傳 S8 原本就有計畫使用相同技術，但因研發來不及放棄。

爆料者Twitter帳號Poyoco在貼文指出， Note 8 將會有 AKG 系統的立體喇叭，人工智慧助理 Bixby 按鍵，也會經過特殊處理；另一方面，圖中 Note 8 底部保留 3.5mm 音源，一般耳機使用者應該不用擔心。

S Pen 可能也會有新設計， Poyoco 認為筆中將有震動馬達，能夠支援尋找功能，一旦不小心忘記筆在哪裡，可以使用特定軟體或手機功能找回，以免體積太小不容易找到。