新北市五股區一家月子餐工廠今天(7日)午間發生氣爆，爆炸威力驚人，造成至少12人受傷送醫，其中亞東醫院1名傷者傷勢較為嚴重，已插管治療於加護病房救治當中。

新北市五股區一家月子餐工廠發生氣爆，5男7女受傷送醫，分送淡水馬偕醫院、新泰醫院、板橋亞東醫院、台北馬偕醫院、市立板橋醫院和衛福部台北醫院救治。

台北馬偕醫院收治1名男性傷者，包括臉、頸部、上肢、軀幹等部位，皆有表淺性撕裂傷，目前意識清楚，生命徵象穩定。淡水馬偕醫院則收治1輕傷、1重傷，院方指出，傷勢較輕的民眾將在包紮之後安排返家；但傷勢較重的另一名傷者，將待進一步檢查後安排住院治療。

亞東醫院收治3名傷患，其中1名男性傷者的情形比較嚴重，臉部有燒燙傷，院方已給予插管治療，目前在加護病房救治，其他2傷者1名是臉部有輕微的燒燙傷，目前在觀察當中，另1位傷者只是擦傷，在急診處置之後就可以返家。亞東醫院急診室主任蔡光超：『(原音)到院的時候生命徵象還算穩定，但是氣爆的病人如果臉部還是頭部有稍燙傷的跡象的時候，我要擔心他氣管裡面是否有燒燙傷的問題，所以就是預防性的幫他插管；另外一位也有同樣的問題，只是情況沒有那麼嚴重，所以現在還在觀察當中。』

部立台北醫院表示，目前收治1名傷患，因為在事故現場吸入濃煙出現頭暈症狀，沒有外傷，傷勢相當輕微。新北市立聯合醫院板橋院區收治1名女性傷者，傷勢輕微、意識清醒，主要傷在右腳底，因為切割傷有異物卡入，將施以外科手術取出，若觀察沒有特別異常就可以出院返家休養。