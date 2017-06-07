對抗禽流感 南韓祭家禽禁運令中央廣播電台 (2017-06-07 14:03)
法新社報導，南韓政府目前正極力控制新一波高致病性H5N6病毒的爆發，並已實施暫時性的全國家禽禁運令。這次疫情爆發已導致約有19萬隻禽鳥被撲殺。
南部濟州島(Jeju)於6月2日證實爆發首起H5N6病毒案例，隨後在南韓不同地方又有4起病例被確認。
農業部表示，南韓已於6日提高全國禽流感警戒到最高層級，同時並下令撲殺超過18萬隻雞鴨與其他鳥類。
農業部一名官員告訴法新社，「我們希望在把禽流感警示提升到最高的嚴重(grave)層級後，這波疫情爆發很快就會被控制。」
「嚴重」是4級禽流感警示系統的最高層級，代表官員能禁止任何載運禽鳥的車輛移動、關閉家禽店鋪或動物屠宰場、為家禽注射疫苗，並在路上為任何車輛進行消毒。今天(7日)生效的24小時家禽禁運令，則限制所有禽鳥與養禽戶移動，農場也須接受消毒。
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