國際智慧城市論壇8日（當地時間）將宣布今年全球首獎，台灣嘉義市及桃園市入圍頂尖前7大將爭冠。左2為桃園市副秘書長邱俊銘、左4是ICF創辦人柴可瑞拉、左5為嘉義市長涂醒哲。中央社記者黃兆平紐約攝 106年6月7日