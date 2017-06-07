智慧城市論壇 嘉義桃園入圍爭冠中央社 (2017-06-07 14:50)
國際智慧城市論壇8日（當地時間）將宣布今年全球首獎，台灣嘉義市及桃園市入圍頂尖前7大將爭冠。左2為桃園市副秘書長邱俊銘、左4是ICF創辦人柴可瑞拉、左5為嘉義市長涂醒哲。中央社記者黃兆平紐約攝 106年6月7日
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