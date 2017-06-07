美國大聯盟官網報導，水手隊即將與陣中主力游擊手Jean Segura（塞古拉）簽5年7000萬美元的合約。

27歲的Segura原效力天使隊，2012年季中被交易到釀酒人隊，2016年初又被交易到響尾蛇隊，去年他打出生涯最佳成績，打擊率3成19、全壘打20支、64打點以及33次盜壘成功，而且還以203支安打拿到國家聯盟安打王，即使如此，季後又被交易到水手隊。

Segura本季在水手隊打擊表現更加出色，他目前打擊率3成41，是美國聯盟的打擊王，另有4支全壘打及20打點，因此水手隊希望用5年7000萬美元與Segura續約，據報導，雙方已有共識，應該很快就能成定局。