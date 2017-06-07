近期狀況超火燙的太空人隊，今天面對皇家，雖然7局結束都還保有領先優勢，不過皇家隊在第8局打下4分追平比分，9局下Mike Moustakas（穆斯塔卡斯）更是掃出再見2分全壘打，終場皇家以9：7擊敗太空人，讓太空人隊的連勝紀錄中斷在11場，無緣追平隊史12連勝的紀錄。

太空人面對皇家菜鳥先發投手Jake Junis毫不手軟，3局上就先拿3分，不過下個半局Alex Gordon回敬1支陽春砲，但4局上太空人再度發動攻勢，靠著連續安打加上Carlos Beltran的2分砲，單局再灌4分，5局結束取得7:2的領先。Junis主投3.2局被敲9支安打失7分都是自責分。

太空人到7局結束都還保有4分領先，不過8局下戰局風雲變色，Reymin Guduan被打2支安打後，太空人換上James Hoyt接替，但他沒辦法止血，他讓Cheslor Cuthbert擊出安打，皇家先追回1分，接著三振下一名打者，不過又保送了Gordon，讓皇家擠成滿壘，太空人緊急派上終結者Ken Giles救火。

但Giles還是檔不住皇家的攻勢，被Whit Merrifield敲出清壘的二壘安打，皇家把比分追平，9局下Giles續投，他連續讓皇家打者擊出滾地球，形成2人出局，但他被Salvador Perez擊出安打，下一棒Moustakas更是直接把球掃出右外野看台，這支再見2分全壘打幫助皇家收下勝利，也讓太空人的連勝之旅停在第11場，無緣平隊史紀錄的12連勝。

Giles吞下本季第2敗（1勝），他賽後說：「我讓這支球隊失望了，全都是我的責任，歷歷在目，其實這支隊伍今天是贏的，我的失敗不能蓋過隊友的表現，他們今天把自己該做的事做得非常好。」