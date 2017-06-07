台中市籍輪椅桌球選手林晏弘，5月21號在斯洛伐克世界身障桌球團體錦標賽戰中，勇奪金牌，榮登輪椅桌球世界球王寶座。台中市長林佳龍今天(7號)在議會頒獎表揚，稱讚他是台中之光，並表示市府將向教育部爭取，在台中打造台灣第一座身心障礙者的運動中心。



這項表揚，在台中市議會舉行，林佳龍頒發一萬兩千元獎金，獎狀和台中之光獎座，給世界身障桌球金牌選手林晏弘，肯定他的付出及努力。台中市身障者體育會理事長陳清龍議員等人，也共同見證，響應7月將在台中登場的國際身心障礙桌球公開賽，希望推廣身障運動發展。小兒痲痺的林晏弘，從小喜歡打桌球，已參加5屆帕運會，他表示，這次是把去年里約帕運飲恨痛失的金牌贏回來，他說，今年58歲，未來在體力許可下，希望能持續投入賽事、為國爭光。



