（中央社台北7日電）看好中國大陸足球市場龐大，效力於西班牙巴塞隆納隊的阿根廷足球明星梅西昨天在北京宣布，將在中國大陸南京市興建全球最大的足球主題公園。



北京商報報導，這個名為「梅西足球互動體驗空間」的足球主題樂園，預計在2019年落成。室內設施將達到4.6萬平方公尺、室外遊戲區1.2萬平方公尺，另有2.5萬平方公尺的公共空間。



這個主題樂園的一大特點是結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，再現梅西（Lionel Messi）職業生涯中的經典時刻，遊客還可以透過虛擬實境設備體驗訓練課程。



梅西在記者會上表示，希望這個主題樂園能為遊客提供前所未有的體驗，鼓勵他們加入這項運動，也希望他們在遊覽時能感覺「我就在他們身邊」。



中國大陸這幾年興起主題公園熱，從上海迪士尼樂園、環球影城，到本土的歡樂谷、宋城、海昌海洋公園等，有許多新主題樂園加入這個戰場。



根據歐洲市場調研公司估計，到2020年時，中國大陸主題樂園收入將達到120億美元，超越目前排名前2位的美國與日本。1060607