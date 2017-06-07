前波士頓紅襪隊球員，現為紅襪球評的Jerry Remy，今天語出驚人表示，洋基隊日籍投手田中將大不應該讓翻譯上投手丘，更直言這樣不合法。

今天紅襪對洋基之戰進行到第4局，洋基隊投手教練Larry Rothschild以及田中將大的翻譯一起步上投手丘，這時Remy語出驚人地說：「我不認為這是（帶翻譯上投手丘）合法的。」主播Dave O’Brien驚訝的問：「真的嗎？」Remy回答：「我真的這麼覺得」

O’Brien接著問他：「為什麼你這麼認為？」Remy回答：「請田中去學些棒球語言吧，這非常簡單，經過一段時間後，你就會覺得和投手教練相處起來很簡單。」

《NBC》大聯盟作家Bill Baer不認同Remy的說法，他認為擁有翻譯可以讓棒球員在世界各國流通，這對體育來說是非常棒的事情，他更重砲批評Remy，他認為白人不可以認為英文就是大家都要會的語言，並諷刺，自己從沒想過要學第二語言的白人，還期待別人來學他們的語言。

今天大聯盟關於「語言」的話題不斷，前費城人球星Mike Schmidt批評費城人外野手Odubel Herrera，因為語言不通無法成為球隊重建的核心，但隨後Schmidt就向Herrera道歉。