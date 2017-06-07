MLB／Judge美技守備 救不了田中將大NOWnews今日新聞 (2017-06-07 13:02)
洋基隊當紅球星Aaron Judge（賈居）今天2局上演出美技守備，可惜救不了田中將大，洋基4比5輸紅襪，田中將大苦吞5連敗（6勝5敗）。
田中將大1局上就失掉1分，2局上紅襪隊Jackie Bradley擊出右外野方向深遠飛球，Judge展現美技將球接進手套，是五星級的守備，而且洋基隊也在2局下追成1比1平手，只是田中將大沒有因為這個美技守備而振作起來。
紅襪隊4局上Mitch Moreland and Hanley Ramirez連轟2支全壘打，攻下3分，5局上Andrew Benintendi再轟陽春彈。田中將大先發5局被擊出5支安打，其中有3發紅不讓，失5分都是責失，吞下敗投，防禦率上升到6.55。
對於田中將大又被轟爆，洋基總教練Joe Girardi表示這也是我想弄清楚的事情，同樣的問題不斷地發生，他投球很不穩定，因此頻頻被轟出全壘打。田中將大表示我一直都很不穩定，我也嘗試著解決這些問題，這場比賽我有些球路投得不錯，有些投的不好，而這些失投球成了關鍵的錯誤，都投的太甜了。
洋基隊打擊群努力反攻，包括Chris Carter五局下轟陽春彈，紅襪守護神Craig Kimbrel投最後1.1局沒失分，本季第17次救援成功，也守住了Drew Pomeranz的第6勝（3敗）。影片連結
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