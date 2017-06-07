巨人隊台灣好手陽岱鋼昨天在復出首戰面對西武隊表現出色，5打數1安打，貢獻2打點，很多人都認為陽岱鋼是怎樣做到的，怎麼能一復出就可以敲安，日本媒體專訪中，點出玄機，原來陽岱鋼在受傷期間也做了不少努力。

原來陽岱鋼在練習時選擇了比過去球棒握把還粗3公分的「魔法球棒」。

他說：「握把粗一點，若手肘不用最短方式出手，就無法抓到球心。」

以過去他的弱點都在內角，對手也知道，但陽岱鋼懂得調適，「受傷的時候，也漸漸學習到成長。」

其實1月到球隊時，陽岱鋼就跟主力球員相交甚深，他說：「坂本勇人也會考慮很多事情，他也會找球員吃飯，然後因此這樣大家不管學長學弟就會感情很好。」

而陽岱鋼也說：「他當隊長以來還沒有奪冠，為了他，我會努力去拚，希望拿到冠軍後將他拋高。」

不過巨人隊11連敗已是隊史最糟成績，他說：「雖然大家都有想贏的氣勢，但對手也是認真去打，這就是棒球。」