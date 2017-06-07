單場4轟10打點 工具人寫進MLB歷史中央社 (2017-06-07 12:37)
（中央社記者林宏翰台北7日電）美國職棒辛辛那提紅人隊工具人傑奈特（Scooter Gennett）今天在對聖路易紅雀隊的比賽中，單場敲出4支全壘打、貢獻10分打點，成為大聯盟史上第17名單場4轟的球員。
紅人在主場以13比1大勝紅雀，傑奈特擔任第5棒左外野手，單場5打數5安打，4支全壘打當中有1發滿貫砲。有趣的是，在這場比賽前，他深陷19打數0安打的低潮中。
在美國職棒大聯盟的百年歷史上，單場最多全壘打就是4支，而傑奈特在這場比賽成了史上第17名單場4轟的球員、紅人隊史第1人，也是「唯二」在4轟之中包括滿貫砲。
傑奈特是兼守內外野的工具人，大聯盟生涯第5年，在今天以前共38支全壘打，前4季全壘打數分別是6支、9支、6支、14支。本季出賽46場敲3轟，而今天1場比賽就敲了4轟。
大聯盟前一次出現單場4轟是在5年前，遊騎兵隊漢彌爾頓（Josh Hamilton）在2012年5月8日締造，再之前就是2003年多倫多藍鳥隊的迪加多（Carlos Delgado）。1060607
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