iOS 11 徹底與 32 位元說再見，海外媒體實際測試 iOS 11 後指出，iOS 11 會拒絕開啟任何還是 32 位元的 App，除非該 App 更新至 64 位元版本。同樣的，其他 CPU 仍屬於 32 位元的手機如 iPhone 5、iPhone 5c 等等，也無法升級成 iOS 11。

國外網站 9TO5Mac 報導指出，當使用 iOS 11 的 iPhone 開啟 32 位元的 App 時，會跳出「這個 App 需要更新」的警告視窗，告訴使用者除非 App 開發者升級此 App ，否則無法開啟。

9TO5Mac 表示，這跟蘋果著手計畫把所有系統都升級為 64 位元有關，從 2018 年 1 月開始，所有在 App Store 上架的所有 App 都必須支援 64 位元，這也代表未來所有 32 位元的硬體將會被徹底淘汰。