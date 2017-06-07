32位元掰掰 iOS11全面邁向64位元時代NOWnews今日新聞 (2017-06-07 11:55)
iOS 11 徹底與 32 位元說再見，海外媒體實際測試 iOS 11 後指出，iOS 11 會拒絕開啟任何還是 32 位元的 App，除非該 App 更新至 64 位元版本。同樣的，其他 CPU 仍屬於 32 位元的手機如 iPhone 5、iPhone 5c 等等，也無法升級成 iOS 11。
國外網站 9TO5Mac 報導指出，當使用 iOS 11 的 iPhone 開啟 32 位元的 App 時，會跳出「這個 App 需要更新」的警告視窗，告訴使用者除非 App 開發者升級此 App ，否則無法開啟。
9TO5Mac 表示，這跟蘋果著手計畫把所有系統都升級為 64 位元有關，從 2018 年 1 月開始，所有在 App Store 上架的所有 App 都必須支援 64 位元，這也代表未來所有 32 位元的硬體將會被徹底淘汰。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
斜揹 媽媽包．美國JuJuBe媽媽包．MUMUI 媽媽包 防水．時尚媽媽包．亮橘色 媽媽包．多功能 防水 媽媽包．費雪 媽媽包．cath kidston 媽媽包．epachi 媽媽包．超輕量媽媽包．後背媽媽包．Hanna Hula 媽媽包．Hello Kitty 媽媽包．斜背媽媽包．winghouse 媽媽包．時尚 媽媽包．B.P. 媽媽包．Hoppop 餐椅媽媽包．skip hop 媽媽包．JUJUBE 媽媽包．大容量 媽媽包．okiedog 媽媽包．JoyBaby 媽媽包．輕量媽媽包．媽媽包 分隔袋．肩揹 媽媽包．COACH 媽媽包．BESIDE-U 媽媽包．Lesportsac 媽媽包．可愛 媽媽包
WWDC前方手記：蘋果有了用軟體扭轉硬體屬性的能力【北京新浪網】
NASA發現火星分層湖 曾為多種微生物創「生機」【北京新浪網】
火星古湖泊再現微生物存活跡象 曾有生命存活環境？【北京新浪網】
Win10最新版本：針對高端PC有專門優化【北京新浪網】
海盜船厲害了！永不斷電無線滑鼠亮相【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》