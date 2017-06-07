▲蘇永康。（圖／Lamigo桃猿提供）

Lamigo桃猿隊經典主題「動紫大盛」將在6月9日至11日連續三天開趴，是Lamigo上半球季主場最後一個主題趴，球團宣布在6月10日動紫大盛的演唱嘉賓將邀請蘇永康蒞臨現場，蘇永康將專程來台在全猿主場為所有的球迷朋友獻唱蘇式情歌，勾起大家心中愛的漣漪，在心中的築起愛的舞池。

華人暢銷男歌手兼演技派紅星蘇永康是香港藝能界經典的代表人物。蘇永康的蘇式情歌在華語樂壇縱橫30年，無數的情歌唱進華人世界，唱進大家的心坎裡，周六動紫夜晚，Lamigo球團邀請蘇永康與大家見面，讓蘇式情歌繚繞全猿主場。

擁有多首經典好歌「男人不該讓女人流淚」、「舊愛還是最美」、「相遇太早」等等，蘇永康此次來台獻唱，也是生涯首度進入台灣的棒球場表演，動紫大盛週六夜將在他的歌聲當中呈現截然不同的美聲氛圍，這一天的10號隊友So Nice、So Great。

蘇永康再度來台開唱，也特別錄製短片向台灣的歌迷寒暄，他說：「真的好久不見，相約動紫大盛，在桃園國際棒球場不見不散！」