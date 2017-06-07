近期吞下一波5連敗的白襪隊，今天靠著團隊3支全壘打，加上投手群聯手把關，以4：2擊敗光芒，並終止連敗紀錄。

此役白襪一開賽就展現想止敗的決心，Yolmer Sanchez首局首打席就砲轟光芒王牌投手Chris Archer，中外野方向的陽春全壘打，幫助白襪一開賽就取得領先，不過光芒下個半局就還以顏色，Corey Dickerson和Evan Longoria接連安打換回1分，光芒把比分追平。

但7局上Archer又被狙擊，Avisail Garcia的陽春砲，幫助白襪再要回領先，第8局Jose Abreu的一壘安打又為白襪打回1分，雖然下個半局光芒追回1分，不過9局上Todd Frazier也從後援投手Ryan Garton手中敲出陽春全壘打，白襪又把比分拉開至2分差。

白襪先發投手Jose Quintana這場比賽主投5.1局，被敲4支安打，失1分為自責分，雖然送出7次三振，不過也投出4次保送，最後無關勝敗，讓他免於成為本季大聯盟首位達到8敗的投手，而接替他投球的4名投手，除了Tommy Kahnle以外，都沒有失分。

最後白襪派出終結者David Robertson登板，他讓光芒打者三上三下，收下本季第9次救援成功，而勝利投手由中繼0.2局的Chris Beck（1勝0敗）拿下。光芒先發投手Archer則是主投7局僅失2分責失分，還送出11次三振，無奈隊友火力不支援，吞下本季第4敗（4勝）。