蘋果終於推出自家智慧語音裝置HomePod，美國定價349美金，大約1萬元新台幣，相較於Amazon Echo定價180美元，Google Home定價130美元，消費者必須拿出更多錢，當然蘋果似乎自信滿滿，打定主意粉絲們一定會買帳。

HomePod落後Amazon Echo約3年，雖然Siri推出時帶來相當轟動，但Amazon Alexa提供服務後，評價相當不錯，Google Assistant也迎頭趕上，再加上三星Bixby出現，都讓蘋果壓力非常大，HomePod必須推出且成功。

但是居家助理裝置，蘋果已經落後Amazon與Google，因此HomePod市場走向稍有不同，讓音樂播放強項重新回到消費者眼前，可是售價相差169美元，約5000元新台幣，恐怕只有重度蘋果迷，才會對HomePod馬上下單購買。

HomePod想要壓倒Echo，恐怕沒有想像中簡單，Echo已經累積一萬個第三方功能，不論從訂餐或叫計程車，生活許多需求Echo都能給予支援，再加上居家設備支援，目前數量遠超過HomePod，但蘋果智慧系統確實也有相當獨到之處。

另一方面，HomePod主打強項就是音樂播放，娛樂功能正好是Google Home強項，不論電視、遊戲、音樂、影像，Youtube影片只要對著Google Home說，就能在電視播放，使用者能按照自己需求，購買附加設備，並且多元擴充實用性。