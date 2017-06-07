（中央社記者李晉緯台北7日綜合報導）中華男籃將在東亞錦標賽與韓國爭冠，FIBA撰文指出，三巨頭戴維斯（Quincy Davis）、周儀翔、劉錚的表現，將是中華隊爭冠的關鍵。



國際籃球總會（FIBA）亞洲盃資格賽性質的東亞錦標賽，3日起在日本的長野進行，6支球隊分兩組進行預賽，分組前兩名可獲八月舉辦的亞洲盃參賽資格，分組的第3名進行對決，勝出者可擁最後一張亞洲盃門票。



中華隊3日的首戰以63比96慘敗給中國大陸，但5日以92比57痛擊香港，排在分組第2，先搶下亞洲盃門票。



6日中華隊靠戴維斯29分、17籃板「雙十」的強勢帶領、蔣淯安10分、5助攻的稱職表現，及雙箭頭周儀翔、劉錚各得10分、9分的發揮下，以78比73擊敗地主日本，成功闖進冠軍戰。



首次有機會爭奪東亞錦標賽冠軍的中華隊，2009年、2011年兩度進到4強，即便冠軍戰經驗不如對手，近年也常在國際賽被韓國比下去，但這次若能踩在韓國頭上拿下冠軍，將能一舉終結過去「恐韓」窘境。



與兵強馬壯的中國大陸、東道主日本、尋求衛冕的韓國相比，賽前中華隊並不被看好，但卻一路殺進冠軍戰，既然獲得爭冠契機，中華隊勢必不會讓這樣的好機會從手中溜走。



FIBA官網的報導分析，戴維斯在對日本一役展現萬夫莫敵的氣勢，冠軍戰也將是讓韓國長人頭痛的人物；同時，周儀翔、劉錚若能有強勢的表現，勢必讓韓國年輕、經驗值較差的對位球員陷入困境。



FIBA的報導指出，中華隊這次在不被看好的情況下殺進冠軍戰，在這歷史的一役來臨之際，中華隊在各項條件上都已完備，剩下的就是上場贏得比賽，並把隊史首座東亞錦標賽冠軍獎盃帶回家了。



韓國這次在預賽敗給日本，但仍以分組第2晉級，4強戰經延長賽以106比104險勝中國大陸，挑戰冠軍之路似乎有些顛簸，但韓國在東亞錦標賽爭冠經驗豐富，2009年、2011年兩度擊敗日本，2013年擊敗中國大陸，3度拿下東亞錦標賽冠軍，將爭取隊史第4座東亞錦標賽冠軍。1060607