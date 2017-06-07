NBA冠軍賽／美媒爆料：有人在騎士休息室中吸食大麻NOWnews今日新聞 (2017-06-07 11:41)
NBA總冠軍系列賽打完前2戰，騎士以0：2落後，ESPN作家Mike Wise加碼爆料指出，他在騎士的休息室中聞到濃濃的大麻味，目前暫時無法確定大麻是誰在吸食。
Wise在個人推特（Twitter）上爆料指出騎士的休息室有大麻味，「騎士休息室有嗆鼻的大麻味，嘿，這裡是加州，你們陷入0：2落後，大麻或許能夠幫你們紓解痛苦。」
但目前Wise不能確定是誰在休息室裡吸食大麻，Wise表示自己從小在北卡還有夏威夷長大，他相當了解大麻是什麼味道，有可能是攝影師或是記者，他並沒有去評判任何人。
前NBA球員Jalen Rose，目前擔任ESPM的球評，他認為這沒什麼大不了，畢竟在加州大麻是合法的，而且球員又都是成年人，這當然有權可以去使用大麻，只是目前NBA當局對此事件皆無有所回應。
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