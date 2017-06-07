台大公衛學院與國健署合作研究造成國人死亡的危險因子，在13項危險因子中，「高血糖」、「抽菸」和「高血壓」是導致國人死亡的最主要3項原因。研究指出，男性都不抽菸，全國男性平均壽命都可增加2歲；女性若血糖控制得宜，平均壽命也可增加2歲。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授林先和領導的研究團隊與國健署合作，利用國健署的國民健康訪問調查、台灣三高盛行率調查、國民營養健康狀況變遷調查等本土健康資料庫，加上環保署空氣品質測站資料，整合分析後歸納出13項造成國人死亡的危險因子。

研究顯示，在2009年約有1萬4,900名死亡人口與「高血糖」有關，高居危險因子第一名；其次是「吸菸」，影響了1萬3,400名死亡人口，而「高血壓」則影響約1萬1,190名死亡人口。其他危險因子則依序為：PM2.5暴露、高鈉及低蔬果攝取的飲食危險因子、肥胖、缺乏運動、飲酒、慢性B型肝炎、慢性C型肝炎、高血脂以及嚼食檳榔。

林先和說，國人熟知的十大死因，其實都不是「因」，而是危險因子導致的「結果」，預防勝於治療，唯有預防這些危險因子，才能避免疾病。林先和：『(原音)男性最重要的危險因子是抽菸，就男性來講，影響台灣人平均餘命最大的是抽菸，意思就是說大家都不抽煙的話，全國男性的平均餘命、包含抽菸與不抽菸的人，他的平均餘命可以增加到2歲。那女性來講，我們如果能夠完全可以把血糖控制得很好，我們女性的平均餘命可以從現在的83點多歲，一直超過84.5歲、甚至超過85歲。』

林先和指出，這項研究是把國人死因排行進一步轉化為危險因子排行，提供量化評估證據，許多危險因子看似一般人皆熟悉的常識，但對於疾病預防與健康促進極具參考價值。

國健署長王英偉表示，2015年國內糖尿病盛行率達11.8%，造成9,530人死亡，針對這次的研究結果，國健署會重新擬定糖尿病控制的策略。在抽菸部分，國建署2015年統計，推估2.4萬人死亡與抽菸相關，他指出，「菸害防制法」修正草案已送到行政院，政府會積極加強菸害防制，而有關PM2.5暴露部分，也會與環保署合作加強監測。