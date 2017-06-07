（中央社記者韓婷婷台北7日電）台灣索尼互動娛樂(SIET)宣布，將於9日在台灣推出PlayStation 4(PS4)主機(CUH-2000系列)「金色」與「銀色」(500GB)，建議零售價為新台幣9980元。



台灣索尼互動娛樂表示，簡潔優雅的標準款PS4，將有「極致黑」、「冰河白」以及新色「金色」和「銀色」共4種顏色可供選擇，讓玩家享受僅在PlayStation能獲得的娛樂體驗。其中金、銀2款新色僅販售500GB。



除了推出新色主機外，SIET也將於9日起舉辦限期特惠活動「Days of Play」。活動期間在PlayStation Store(PS Store)上數十款PlayStation 4(PS4)遊戲，將享有最多25折優惠，折扣遊戲包括折扣遊戲包含：《FINAL FANTASY XV》、《重力異想世界完結篇》、《Horizon Zero Dawn》等。



此外，於全台特約經銷商購買PS4「金色」或「銀色」主機，即可額外獲得一支同色DUALSHOCK 4(DS4)無線控制器。1060607