MLB／川波再見安打 金鶯系列賽首戰告捷NOWnews今日新聞 (2017-06-07 11:06)
在一路纏鬥到延長賽後，金鶯今天在主場靠著Mark Trumbo(川波)的再見安打，驚險的以6：5戰勝海盜，同時也取得雙方系列賽的首勝。
海盜今天派出Ivan Nova掛帥主投，搶首戰的企圖心強烈，而他也不負眾望的繳出6局失3分的優質先發表現，讓海盜7局打完還以1分領先。
9局上，海盜靠著Jaosh Harrison的三壘安打再下一城，將領先擴大到2分，看似穩操勝券。但是在下一個半局，終結者Tony Watson卻破功，在被Chris Davis敲安後，隨即讓Jonathan Schoop轟出追平2分砲，讓雙方5：5進入到延長賽。
延續逆轉得氣勢，金鶯打線在10局下掌握住對方牛棚不穩之際，再次展開攻勢，Adam Jones在安打上壘後，大膽的利用對方外野手回傳過慢的隱形失誤，跑上二壘，接著重砲Trumbo把握住當英雄的機會，一棒敲出中外野的安打，讓跑者回來攻得致勝分，也結束掉這一場惡鬥。
金鶯打線本戰以單場4打數2安打、並敲回3分打點的Schoop表現最為突出，另外Jones則是完成了「猛打賞」的表現，4打數3安打，還跑回了致勝分。
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