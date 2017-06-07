MLB／Garcia獨自解決3打者 但還是吞敗投NOWnews今日新聞 (2017-06-07 11:14)
勇士隊先發投手Jaime Garcia（賈西亞）1局上展現過人的守備能力，讓費城人隊前三棒都打出投手前滾地球，自己接到球後傳一壘封殺。但此戰Garcia得不到隊友火力支援，終場勇士1比3輸費城人，Garcia吞敗投（2勝4敗）。
Garcia一局上讓費城人隊Cesar Hernandez、Odubel Herrera以及Howie Kendrick連續擊出投手前滾地球，獨自靠著守備完成一成，而勇士隊1局下Brandon Phillips、Nick Markakis連續安打攻得1分。
Garcia表現不差，先發7.2局被擊出8支安打，費城人隊Howie Kendrick四局上轟陽春彈（本季第2轟），追平，6局上Cesar Hernandez、Odubel Herrera連續安打先攻下超前分，接著Howie Kendrick又擊出安打，Garcia投手犯規，讓費城人隊再攻下1分。
Garcia失3分，已是優質先發的內容，但費城人先發投手Aaron Nola投得更好，先發8局被擊出5支安打失1分，三振6次、保送1次，拿到勝投（3勝3敗），這是Nola自4月20日之後拿到的第1勝，也是費城人隊本季第一位能投到第8局的投手，Garcia守備雖有精采演出，但是吞下敗投（2勝4敗）。影片連結
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